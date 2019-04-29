Овечкин, Орлов и Кузнецов присоединятся к сборной России 30 апреля - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 апреля 2019 13:23ХоккейГичунцев Артур

Овечкин, Орлов и Кузнецов присоединятся к сборной России 30 апреля

Об этом информирует пресс-служба ФХР.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин присоединится к сборной России 30 апреля.

Отмечается, что вместе с ним прибудут его партнеры по клубу – нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. По информации агентства «РИА Новости», защитник «Торонто» Никита Зайцев прибудет в сборную России 5 мая.

Также сообщается, что сегодня, 29 апреля, игроки, которые готовятся к чешскому этапу Евротура и чемпионату мира, тренировались в следующих сочетаниях:

вратари – Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

Белые: Михаил Сергачев – Илья Любушкин, Никита Гусев – Евгений Малкин – Никита Кучеров;

Синие: Никита Нестеров – Артем Блажиевский, Михаил Григоренко – Артем Анисимов – Кирилл Капризов;

Красные: Динар Хафизуллин – Артем Зуб, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников, Иван Телегин;

Зеленые: Богдан Киселевич – Александр Елесин, Александр Барабанов – Александр Кадейкин – Евгений Дадонов, Илья Михеев.

28/04 23:38Хоккей
У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМСборная России в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам. Хотя могла рассчитывать на победу.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
28/04 17:20Футбол
«Мы верим, что «Зенит» можно догнать». Игроки «Локомотива» после матча с «Енисеем»После матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Енисей» (2:1) своими впечатлениями поделились игроки «железнодорожников» Владислав Игнатьев и Мацей Рыбус, а также полузащитник гостей Михаил Костюков.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
28/04 13:58Футбол
РПЛ. «Краснодар» - ЦСКА - 2:0. «Быки» рвутся в Лигу чемпионов. ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
28/04 08:07Хоккей
В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
28/04 19:00Хоккей
Не удержали. Швеция - чемпион мираВсе события финала юниорского чемпионата мира
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
28/04 21:02Футбол
Сафонов – Акинфеев – 2:0. ЦСКА проиграл в Краснодаре бой за Лигу чемпионовИгорь Акинфеев «привез» голевую атаку на свои ворота, а Матвей Сафонов совершил несколько блестящих сейвов и начал результативную атаку, которую точным ударом завершил Дмитрий Стоцкий.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/04 09:00Хоккей
После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо»В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».
29/04 12:14Футбол
У «Краснодара» – сумасшедший потенциал. Почему надо помочь МусаевуЮрий Цыбанев объясняет, почему именно «быков» он хочет видеть в Лиге чемпионов.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
28/04 13:19Футбол
«Краснодар» победит ЦСКА: «быкам» очень хочется в Лигу чемпионов!Один из наших авторов считает, что у ЦСКА нет шансов на победу в Краснодаре. Для этого есть несколько причин. Желание попасть в Лигу чемпионов - не единственная причина.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
Новости
14:21 Футбол Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем полузащитнике «Аланьяспора»
14:09 Футбол Широков покинул московское «Динамо» по своей инициативе
13:56 Футбол Луческу извинился за свои слова в адрес Валерия Лобановского
13:46 Хоккей Пять хоккеистов покинули расположение сборной России
13:35 Хоккей Знарок официально представлен главным тренером «Спартака» (фото)
13:31 Футбол Вадим Трифонов – о назначении гендиректором «Спартака»: Это очень смешно
13:23 Хоккей Овечкин, Орлов и Кузнецов присоединятся к сборной России 30 апреля
13:07 Лыжный спорт Бывший наставник сборной Австрии подозревается в снабжении допингом
12:53 Хоккей СКА сообщил о продлении контракта с Карповым
12:23 ММА В Абу-Даби пройдет первый турнир UFC, где выступит Хабиб Нурмагомедов
12:13 Футбол Артем Дзюба – болельщикам: Спасибо за вашу доброту и поддержку (видео)
11:58 Хоккей СМИ: Войнов пополнит ряды «Автомобилиста»
11:45 Футбол «Милан» рассматривает Сарри в качестве замены Гаттузо
11:31 Формула-1 Даниил Квят: Риккардо нужно было потерпеть: через километр он бы меня обогнал
11:17 Формула-1 Квят рассказал, как произошла авария на Гран-при Азербайджана
11:05 Футбол Хавбек сборной Чехии погиб в результате ДТП
10:48 Футбол СМИ: Неймар может пропустить пять матчей за удар болельщика
10:31 Хоккей Род Бриндамор: Такая уж игра, мы мрем как мухи
10:09 ММА Убийца бывшего бойца UFC задержан в Бразилии
09:46 Теннис Медведев и Хачанов сохранили свои позиции в рейтинге ATP
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика