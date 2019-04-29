Овечкин, Орлов и Кузнецов присоединятся к сборной России 30 апреля

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин присоединится к сборной России 30 апреля.
Отмечается, что вместе с ним прибудут его партнеры по клубу – нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. По информации агентства «РИА Новости», защитник «Торонто» Никита Зайцев прибудет в сборную России 5 мая.
Также сообщается, что сегодня, 29 апреля, игроки, которые готовятся к чешскому этапу Евротура и чемпионату мира, тренировались в следующих сочетаниях:
вратари – Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;
Белые: Михаил Сергачев – Илья Любушкин, Никита Гусев – Евгений Малкин – Никита Кучеров;
Синие: Никита Нестеров – Артем Блажиевский, Михаил Григоренко – Артем Анисимов – Кирилл Капризов;
Красные: Динар Хафизуллин – Артем Зуб, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников, Иван Телегин;
Зеленые: Богдан Киселевич – Александр Елесин, Александр Барабанов – Александр Кадейкин – Евгений Дадонов, Илья Михеев.
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