Знарок официально представлен главным тренером «Спартака» (фото) - Советский спорт
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29 апреля 2019 13:35ХоккейГичунцев Артур

Знарок официально представлен главным тренером «Спартака» (фото)

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Московский «Спартак» объявил о назначении Олега Знарка на должность главного тренера команды.

Отмечается, что контракт со специалистом подписан по схеме «1+1».

Напомним, ранее 56-летний наставник тренировал московское «Динамо», сборную России, а также питерский СКА.

27 ноября 2018 года он занял должность консультанта национальной команды.

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