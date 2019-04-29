Знарок официально представлен главным тренером «Спартака» (фото)

Московский «Спартак» объявил о назначении Олега Знарка на должность главного тренера команды.
Отмечается, что контракт со специалистом подписан по схеме «1+1».
Напомним, ранее 56-летний наставник тренировал московское «Динамо», сборную России, а также питерский СКА.
27 ноября 2018 года он занял должность консультанта национальной команды.
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