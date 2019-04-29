Пять хоккеистов покинули расположение сборной России Национальная команда готовится к чемпионату мира в Словакии.

Сегодня, 29 апреля, состав сборной России покинули пять хоккеистов, о чем информирует пресс-служба ФХР.

«Штаб сборной благодарит защитников Артема Сергеева, Егора Яковлева, нападающих Павла Красковского, Анатолия Голышева, Владимира Ткачева, желает игрокам национальной сборной хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на них в дальнейшем», – говорится в сообщении.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.