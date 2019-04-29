Олег Знарок: Мы должны создать боевой «Спартак», который будет стремиться к большим целям - Советский спорт
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29 апреля 2019 14:47ХоккейГичунцев Артур

Олег Знарок: Мы должны создать боевой «Спартак», который будет стремиться к большим целям

Специалист подписал контракт по схеме «1+1».

Новый главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок дал комментарий после назначения в столичном клубе.

«Я хотел вернуться, так как год не работал. Хоккей – моя жизнь, я не мог долго сидеть на диване.

Каким хотел бы видеть состав «Спартака»? Каким я бы хотел его видеть – это одно, а что мы можем себе позволить – это другое. Я благодарен руководству клуба и генеральному менеджеру Алексею Жамнову за предложение возглавить «Спартак», мы вместе, засучив рукава, приступаем к работе.

Любой тренер вам скажет, что надо добиваться максимальных целей. Но в любом случае первая задача – это выход в плей-офф, а дальше поступательно надо подниматься. Мы должны будем создать боевую команду, которая будет стремиться к большим целям», – цитирует Знарка официальный сайт клуба.

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