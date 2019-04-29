Илья Михеев: Хартли и весь тренерских штаб «Авангарда» - большие профессионалы ЦСКА победил «Авангард» (4-0 в серии) и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев оценил работу главного тренера омского клуба Боба Хартли.

«Боб и весь тренерский штаб, в первую очередь, большие профессионалы, с которыми приятно было работать. Мы многое узнали, да и не только мы, но и клубный персонал, руководство. Это была огромная школа для нас. Впервые работал с иностранным тренером. Мы потом сидели и думали, почему у нас такого нет», - цитирует Михеева News.ru со ссылкой на Sport24.ru.

Под руководством Хартли «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, где в четырех матчах проиграл в серии с ЦСКА (0-4).