Владислав Третьяк: Знарок - креативный, опытный, он не раз выигрывал Кубок Гагарина

«Я хочу сказать, что в этом году «Спартак» вообще не рассматривали как одну из сильных команд, но посмотрите, как он играл. Уступил петербургскому СКА, показав прекрасный хоккей. И Жамнов там есть, и состав, команда без звезд показала хороший хоккей. Знарок - креативный, опытный, он не раз выигрывал Кубок Гагарина. Под него будут игроки, которые дадут бой и покажут хороший хоккей», - сказал Третьяк.
Напомним, «Спартак» в понедельник объявил о подписании контракта со Знарком. Тренер подписал с клубом контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.
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