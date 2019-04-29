Хоккеисты сборной Белоруссии обыграли латвийцев в стартовом матче ЧМ-2019 - Советский спорт
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29 апреля 2019 16:20ХоккейСметанникова Дарья

Хоккеисты сборной Белоруссии обыграли латвийцев в стартовом матче ЧМ-2019

Команды выступают во втором по силе дивизионе мирового хоккея.

Сборная Белоруссии обыграла команду Латвии в своем стартовом матче чемпионата мира 2019 года. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу белорусов.

Ранее на чемпионате мира сборная Южной Кореи одержала победу над венграми – 5:1.

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