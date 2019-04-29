Хоккеисты «Вашингтона» Врана и Яшкин помогут сборной Чехии на ЧМ-2019 Чемпионат мира 2019 года пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Пресс-служба Федерации хоккея Чехии сообщила, что главный тренер национальной команды Милош Ржига намерен серьезно усилиться игроками из НХЛ в преддверии чемпионата мира.

В сборную Чехии вызваны форварды «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана и Дмитрий Яшкин, а также защитник «Детройт Ред Уингз» Филип Гронек.

💪 | Trenér Miloš Říha dnes oznámil další zámořské posily, k reprezentaci by se během týdně měli přidat Filip Hronek, Jakub Vrána a Dmitrij Jaškin! 🦁🇨🇿#narodnitym #jakolev pic.twitter.com/Sw9C941tKG — Hokejový nároďák (@narodnitym) 29 апреля 2019 г.

23-летний Врана в нынешнем сезоне сыграл все матчи за «Вашингтона», набрав 47 (24+23) очка в 82 играх. 26-летний Яшкин набрал 8 (2+6) баллов в 46 матчах. У 21-летнего Гронека 23 (5+18) очков в 46 играх.

Сборная Чехии на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, России и Швейцарии.