Хоккеисты «Вашингтона» Врана и Яшкин помогут сборной Чехии на ЧМ-2019

Пресс-служба Федерации хоккея Чехии сообщила, что главный тренер национальной команды Милош Ржига намерен серьезно усилиться игроками из НХЛ в преддверии чемпионата мира.
В сборную Чехии вызваны форварды «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана и Дмитрий Яшкин, а также защитник «Детройт Ред Уингз» Филип Гронек.
23-летний Врана в нынешнем сезоне сыграл все матчи за «Вашингтона», набрав 47 (24+23) очка в 82 играх. 26-летний Яшкин набрал 8 (2+6) баллов в 46 матчах. У 21-летнего Гронека 23 (5+18) очков в 46 играх.
Сборная Чехии на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, России и Швейцарии.
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