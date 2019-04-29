Александр Кожевников: Панарин у Знарка в «Спартаке»? Незачем говорить о несбыточном Артемий Панарин и дочь Олега Знарка Алиса встречаются.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не верит, что нападающий «Коламбуса» Аретмий Панарин вернется в КХЛ в «Спартак», который возглавил Олег Знарок.

«Панарин у Знарка в «Спартаке»? Незачем говорить о несбыточном. Почему бы не вернуть тогда в КХЛ Евгения Малкина, Евгения Кузнецова? Это фантазии. Если уж фантазировать, тогда незачем на Панарине останавливаться», - цитирует Кожевникова «Р-Спорт».

Московский «Спартак» объявил о назначении Олега Знарка на должность главного тренера команды. Отмечается, что контракт со специалистом подписан по схеме «1+1».