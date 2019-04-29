Нападающий «Каролины»: Тяжелейший плей-офф в плане травм - Советский спорт
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29 апреля 2019 20:41ХоккейСметанникова Дарья

Нападающий «Каролины»: Тяжелейший плей-офф в плане травм

«Каролина», выбившая из розыгрыша Кубка Стэнли его действующего обладателя «Вашингтон», выиграла два матча подряд в начале новой серии.

Нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен поделился эмоциями от победы во втором матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0 в серии).

«Мы не слишком хорошо себя сегодня чувствовали, но сражались до конца и нашли способ забить пару шайб. Здорово, что Макэлинни сумел так классно войти в игру после того, как мы потеряли Петра Мразека. Тяжело было видеть, как еще двое наших ребят травмировались, но после этого мы захотели выиграть ради них еще сильнее.

В плане травм у нас вообще тяжелейший плей-офф получается», - приводит слова Терявяйнена «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Отметим, что по ходу матча «Каролина» потеряла из-за травм пятерых хоккеистов.

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