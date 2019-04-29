Кравцов попрощался с «Трактором»: Я буду помнить все победы и поражения

Виталий Кравцов попрощался с «Трактором», за который выступал на протяжении трех сезонов.
«Хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживал меня на этом нелегком пути, болельщикам, всем партнерам, с которыми я играл в одной команде. Всем тем, кто меня учил, подсказывал и ругал. Я именно в этом городе вырос в того, кем я являюсь в данный момент.
Я буду помнить все победы и поражения, сумасшедшую поддержку на трибунах. Я познакомился со многими людьми в этом городе благодаря хоккею, спасибо всем, это было незабываемо. Спасибо, «Трактор», - написал Кравцов в своем инстаграме.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 19-летний форвард провел 50 матчей и набрал 21 (8+13) очко.
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