Кравцов попрощался с «Трактором»: Я буду помнить все победы и поражения Голкипер СКА Игорь Шестеркин и нападающий «Трактора» Виталий Кравцов переходят в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Виталий Кравцов попрощался с «Трактором», за который выступал на протяжении трех сезонов.

«Хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживал меня на этом нелегком пути, болельщикам, всем партнерам, с которыми я играл в одной команде. Всем тем, кто меня учил, подсказывал и ругал. Я именно в этом городе вырос в того, кем я являюсь в данный момент.

Я буду помнить все победы и поражения, сумасшедшую поддержку на трибунах. Я познакомился со многими людьми в этом городе благодаря хоккею, спасибо всем, это было незабываемо. Спасибо, «Трактор», - написал Кравцов в своем инстаграме.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 19-летний форвард провел 50 матчей и набрал 21 (8+13) очко.