Александр Медведев: Приход Знарка в «Спартак» сделает лигу еще более интересной

Бывший президент КХЛ Александр Медведев прокомментировал назначение Олега Знарка главным тренером «Спартака».
«Без сомнений, приход Знарка в «Спартак» сделает борьбу на Западе КХЛ и вообще в лиге еще более интересной. Олег очень требовательный тренер, у которого за плечами три Кубка Гагарина. Когда он приходит в команду, он выжимает из игроков максимум того, что могут и даже не могут. Так будет и в «Спартаке».
Если вернуться в историю, то у него средняя команда ХК МВД играла в финале семь матчей с «Ак Барсом», а рабочая команда «Динамо» брала два кубка. Посмотрите на состав «Спартака» — ему есть, с кем работать», - цитирует Медведева «Р-Спорт».
56-летний специалист подписал с клубом контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.
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