Гол Радулова не помог «Далласу» в третьем матче серии с «Сент-Луисом»

«Сент-Луис» обыграл «Даллас» (4:3) в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Первой звездой игры был признан форвард «блюзменов» Джейден Шварц, на счету которого гол и результативная передача.
Отметим, что по ходу матча «Сент-Луис» три раза выходил вперед, но позволял «звездам» отыгрываться, и только на гол форварда Пэта Маруна на 59-й минуте «Даллас» ответить не успел.
Нападающий «Далласа» Александр Радулов забросил одну шайбу. Теперь у него 7 (5+2) очков в девяти матчах плей-офф.
«Сент-Луис» повел в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 1 мая также в Далласе.
НХЛ
Плей-офф
2-й раунд
3-й матч
«Даллас» – «Сент-Луис» – 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
Голы: Радулов, 18. Кольяно, 54. Сегин, 56 – Шварц, 2. Бозак, 29. Пьетранжело, 55. Марун, 59.
Счет в серии: 1-2 (2:3, 4:2, 3:4).
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