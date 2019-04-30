Василий Подколзин: Мог лучше проявить себя на юниорском чемпионате мира - Советский спорт
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30 апреля 2019 07:32ХоккейЛипкин Антон

Василий Подколзин: Мог лучше проявить себя на юниорском чемпионате мира

Россия завоевала серебро юниорского чемпионата мира впервые с 2009 года.

Форвард юниорской сборной России Василий Подколзин оценил свою игру на чемпионате мира в Швеции.

«Команда хорошо провела турнир, мы смогли добраться до финала и были очень близки к победе, – приводит ТАСС слова 17-летнего российского нападающего. – Моя игра? Я не очень доволен, так как мог проявить себя лучше.

Мы отлично сыграли в третьем периоде финала, здорово добавили во всем, надо было их дожимать в тот момент. Где-то нам не хватило везения, где-то и сил, но мы многое увидели, почувствовали, поняли».

Напомним, сборная России завоевала серебряные медали юниорского чемпионата мира впервые с 2009 года. На турнире в Швеции Подколзин был капитаном команды и набрал 4 (1+3) очка в семи матчах.

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