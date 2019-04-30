«Сент-Луис» и «Даллас» выдают крутую серию. Все из-за Тарасенко и Радулова

Пятая шайба Радулова в плей-офф

Счет в серии: 2-1 в пользу «Сент-Луиса»

Наконец-то забил форвард «Далласа» Александр Радулов! В третьем матче серии он открыл счет голам своей команды. До этого момента россиянин молчал в противостоянии с «Сент-Луисом». Это его пятая шайба в плей-офф. Правда, «Старз» все равно проиграли в эпичной перестрелке. За 1 минуту и 38 секунд Патрик Марун принес успех музыкантам (4:3).

В Сент-Луисе команды обменялись победами. «Даллас» выиграл свой матч немного увереннее (4:2). Музыканты победили с разницей в одну шайбу (3:2). Первая игра прошла с небольшим преимуществом «Сент-Луиса», во второй доминировали «Старз».

Эта серия проходит под знаком противостояния Владимира Тарасенко и Александра Радулова. Россияне – лидеры своих команд. Тарасенко – главный снайпер «Сент-Луиса», а Радулов – мотор «Далласа».

Тарасенко наконец-то проснулся

В первом раунде плей-офф, где «Сент-Луису» пришлось провести шесть матчей с «Виннипегом», Владимир Тарасенко забил всего два гола. Это очень мало для снайпера топ-уровня. Причем Тарасенко ни разу не сумел отдать голевой пас.

При этом большинство у «Сент-Луиса» работало неплохо. Реализация составила более 20%. Розыгрыш лишнего – хлеб Тарасенко, он постоянно получает место в спецбригаде, но шайба упорно не шла в ворота.

Зато в первом же матче с «Далласом» Тарасенко разразился дублем, повторив скромную норму первого раунда. И оба гола получились на загляденье. Россиянин прошел через половину площадки, вылез на пятак и переправил шайбу в ворота.

«У нашего первого звена было много моментов в серии с «Виннипегом». Но не получалось забивать. Хорошо, что получилось сегодня. И если работаешь над собой, трудишься по полной, то результат придет. Надо в это верить. Мы большинство смен провели против их первого звена. Поэтому момент очень ответственный. Мы старались выполнять свою работу, не давать им забивать, создавать голевые моменты», – сказал Тарасенко после дубля.

Пожалуй, это был лучший матч Владимира в этом плей-офф. Прямо сейчас – он самый бросающий хоккеист своей команды. На его счету 34 броска. Это намного больше, чем у его ближайшего преследователя.

У Радулова пока мало очков, но он хорош в подыгрыше

Александр Радулов был лучшим игроком «Далласа» этой весной. Он заработал 21 очко с 7 марта по 6 апреля. В серии с «Нэшвиллом» россиян не набирал баллов только во втором матче. Во всех остальных – голы или результативные передачи.

«Сент-Луисом» у Радулова не заладилось именно с набором очков. В первых двух матчах он промолчал. Хотя он по-прежнему много бросает и проводит достаточное количество времени на площадке.

При этом Легион смерти – тройка Бенн-Сегин-Радулов – продолжает уничтожать соперника. По крайней мере, канадцы стабильно набирают очки. Радулов в протоколе почти не отмечался, но та энергия, которую он дает партнерам – важнее.

Свои эмоции Александр расплескивает по всей площадке. Он заряжает и Сегина, и Бенна. Радулов дает возможность канадцам показывать свой лучший хоккей. Говорят, что он играет через боль. Возможно, у него травма. Какая? В плей-офф об этом команды не распространяются. Радулова даже насильно предоставили выходной перед третьей встречей.

Серия переехала в Техас, а это значит, что российских форвард «Старз» попытается дать достойный ответ на дубль Тарасенко. И у него это получилось. Свой гол Радулов забил. Поверьте, для Александра это только начало. Четвертая игра в серии будет еще интереснее.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

2 мая. 04.30 (мск). «Даллас» – «Сент-Луис»