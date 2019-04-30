Евгений Малкин: Сыграть в одном звене с Кучеровым будет почетно

Форвард сборной России Евгений Малкин высказался о своем партнере по звену Никите Кучерове, с которым он вместе тренируется на базе в Новогорске.
«Хорошее звено у нас получается, – приводит слова 32-летнего нападающего официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Начинаем сыгрываться потихоньку, в этом поможет Евротур. Надеюсь, партнеры принесут удачу.
Вчера объявили тройку номинантов на Харт трофи. Думаю, Кучеров – претендент номер один, и он обязан выигрывать. Сыграть с ним в одном звене будет почетно. Не скрываю, что для меня сезон был не совсем удачный. Хочется вернуть уверенность, то состояние, которое привычно.
Акклиматизация проходит, тренировочный процесс нелегкий. Все стараются попасть в состав, доказать, никто не отбывает номер, ведь после второго раунда Кубка Стэнли может приехать Тарасенко или Радулов».
Напомним, 1 мая сборная России стартует на заключительном этапе Евротура матчем со Швецией. Тренерский штаб национальной команды наигрывает Малкина в звене с Кучеровым и форвардом «Вегаса» Никитой Гусевым.
Чемпионат мира в Словакии начнется 10 мая.
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