Кузнецов и Орлов прилетели в Москву для подготовки к чемпионату мира Турнир в Словакии стартует 10 мая.

Игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву для подготовки в составе сборной России к чемпионату мира в Словакии, сообщает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» выбыл из плей-офф, проиграв в серии первого раунда «Каролине» (3-4).

После этого Кузнецов, Орлов, а также капитан «столичных» Александр Овечкин были вызваны в национальную команду.

На этой неделе сборная России выступит на четвертом этапе Евротура – «Чешских хоккейных играх».

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).