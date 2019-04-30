Кузнецов и Орлов прилетели в Москву для подготовки к чемпионату мира

Игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву для подготовки в составе сборной России к чемпионату мира в Словакии, сообщает ТАСС.
Напомним, на прошлой неделе действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» выбыл из плей-офф, проиграв в серии первого раунда «Каролине» (3-4).
После этого Кузнецов, Орлов, а также капитан «столичных» Александр Овечкин были вызваны в национальную команду.
На этой неделе сборная России выступит на четвертом этапе Евротура – «Чешских хоккейных играх».
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).
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