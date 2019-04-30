Алексей Анисимов: Все идет к тому, что у КХЛ будут собственные правила

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил работу судей в финальной серии Кубка Гагарина.
– Сложность ее поджигали пресса и болельщики, – приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ. – Судьи справились на 4 с плюсом. Тут же в вопросе отмененных голов после видеопросмотров надо понимать, что решение принимают не судьи, а «военная комната». И руководствовалась теми стандартами и правилами, которые у нас были в этом году. Поэтому, когда пытаются переложить все на судей… Давайте определимся: решение, принятое после видеопросмотра – это ответственность «военной комнаты», решение принятое на льду – ответственность арбитров матча.
– Раньше было недовольство в разной трактовке правил в КХЛ и на чемпионате мира. Мол, наши хоккеисты приезжают на ЧМ и там их судят совсем по-другому. Сейчас произошла синхронизация, и снова раздаются голоса недовольных. Можно ли всем угодить?
– Нет, это невозможно. Но мы сейчас говорим о таких важных аспектах, как взятие ворот, связанное с движениями конька и ноги атакующего игрока, а также блокировки вратаря. Мы в тесном контакте с ИИХФ, практически два раза в день списываемся и созваниваемся. Но Международная федерация тоже видит как минусы, так и плюсы современной трактовки правил. Думаю, мы созрели вернуться к собственным правилам внутри лиги. Но я не могу принять такое решение в одиночку: должна быть поддержка этого пути как со стороны генеральных менеджеров, так и ФХР, и совета директоров КХЛ. Но все идет к тому, что у нас будут собственные правила, которые не будут слишком отличаться от ИИХФ. Они будут более точными согласно развития лиги.
Напомним, Анисимов стал главным арбитром КХЛ перед сезоном 2016/2017.
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