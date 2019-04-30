Тайлер Сегин: «Сент-Луис» был круче как команда

Форвард «Далласа» Тайлер Сегин подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом» (3:4).
«Думаю, что в последней трети мы выглядели получше, – приводит слова 27-летнего канадца официальный сайт НХЛ. – Но мы сегодня в какой-то момент просто перестали работать.
«Сент-Луис» был круче как команда. Они без сомнений заслуживали эту победу. Потому что выиграли больше стычек и единоборств, были более отчаянными.
А у нас такого ответа не нашлось. С нами иногда подобное случается. Что ж, значит нужно перестроиться и стать лучше».
Напомним, Сегин забил третий гол «Далласа» на 56-й минуте, сделав счет 3:3. Однако на предпоследней минуте «Сент-Луис» забил победный гол.
«Сент-Луис» повел в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 1 мая также в Далласе.
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