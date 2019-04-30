Кэм Эткинсон: Панарин – лучший игрок «Коламбуса» после Бобровского - Советский спорт
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30 апреля 2019 13:20ХоккейЛипкин Антон

Кэм Эткинсон: Панарин – лучший игрок «Коламбуса» после Бобровского

Российский форвард набрал 9 (4+5) очков в шести матчах плей-офф.

Форвард «Коламбуса» Кэм Эткинсон высказался о своем партнере по команде Артемии Панарине.

«Он очень надежно играет в обороне, всегда занимает правильную позицию, – приводит слова 29-летнего американца официальный сайт лиги. – Он наш лучший игрок после (Сергея Бобровского).

Всегда приятно, когда лидер команды хочет помочь команде в обороне. Его примеру следуют все, потому что понимают, что если он отрабатывает назад, то и все остальные должны так играть.

В нынешнем плей-офф 27-летний Панарин набрал 9 (4+5) очков в шести матчах. После двух игр серии второго раунда с «Бостоном» счет равный – 1-1.

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