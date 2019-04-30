Юлиус Гудачек: После назначения Знарка знакомые звонили и поздравляли с хорошим тренером

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек объяснил, почему принял решение продлить контракт с клубом, и высказался о назначении Олега Знарка главным тренером команды.
– Я был счастлив в «Спартаке» в прошлом сезоне и, когда мы вели переговоры с Алексеем Жамновым, я даже не рассматривал предложения других клубов, – приводит слова 30-летнего словака официальный сайт клуба. – Сразу сказал, что хотел бы остаться в «Спартаке».
– «Спартак» возглавит Олег Знарок. Что вы знаете об этом тренере?
– Каждый знает Олега Знарка, он отличный тренер. Когда я прочитал новость о его назначении в «Спартак», множество моих знакомы из России и Словакии (например, Доминик Граняк) звонили мне и поздравляли с хорошим тренером. Я не играл под его началом, но слышал много хороших слов о его работе. Буду очень рад поработать с ним.
Напомним, в минувшем сезоне Гудачек провел 45 матчей в регулярном чемпионате и одержал в них 17 побед, отразив 91,6 процента бросков при коэффициенте надежности 2,35 шайбы за игру.
Накануне «Спартак» объявил о назначении Знарка главным тренером команды.
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