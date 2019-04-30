Сет Джонс: Панарин может сыграть жестко, если это нужно

Защитник «Коламбуса» Сет Джонс высказался о сильных сторонах своего партнера по команде – форварда Артемия Панарина.
«В каждой успешной команде есть динамичный хоккеист, – приводит слова 24-летнего Джонса официальный сайт лиги. – Его все ценят. Но его отличает умение работать и выкладываться по полной.
Он борется за шайбу, не уступает в борьбе. Он может сыграть жестко, если это нужно».
В нынешнем плей-офф 27-летний российский нападающий набрал 9 (4+5) очков в шести матчах. После двух игр серии второго раунда с «Бостоном» счет равный – 1-1. Третий матч пройдет 30 апреля на площадке «голубых жакетов».
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