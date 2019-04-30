Агент Василевского опубликовал фото маски голкипера на чемпионат мира - Советский спорт
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30 апреля 2019 14:44ХоккейЛипкин Антон

Агент Василевского опубликовал фото маски голкипера на чемпионат мира

Голкипер «Тампы-Бэй» сыграет за сборную России в Словакии.

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы голкипера Андрея Василевского, опубликовал в твиттере фото маски, в которой 24-летний вратарь будет играть за сборную России на чемпионате мира в Словакии.

Маска выполнена в красном цвете с белой надписью Red Machine («красная машина») по бокам и золотым двуглавым орлом на ее верхней части.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).

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