Агент Василевского опубликовал фото маски голкипера на чемпионат мира Голкипер «Тампы-Бэй» сыграет за сборную России в Словакии.

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы голкипера Андрея Василевского, опубликовал в твиттере фото маски, в которой 24-летний вратарь будет играть за сборную России на чемпионате мира в Словакии.

Andrei Vasilevskiy’s new mask for 2019 World Championship Games in Slovakia. Thank you @BauerHockey! #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/9ENUpeF4H6 — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) April 29, 2019

Маска выполнена в красном цвете с белой надписью Red Machine («красная машина») по бокам и золотым двуглавым орлом на ее верхней части.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).