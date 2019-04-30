Ковальчук назначен капитаном сборной России. Овечкин, Малкин и Плотников - ассистенты

Сборная России определилась с капитаном и ассистентами на предстоящий чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России. Его ассистентами будут нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, форвард СКА Сергей Плотников и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.
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