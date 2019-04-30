Нападающий Трубачев продлил контракт с «Северсталью» - Советский спорт
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30 апреля 2019 18:18ХоккейСметанникова Дарья

Нападающий Трубачев продлил контракт с «Северсталью»

Команда из Череповца сообщила о новом контракте с нападающим Юрием Трубачевым.

«Северсталь» продлила контракт с нападающим Юрием Трубачевым на один год.

36-летний хоккеист является воспитанником череповецкого хоккея. За «Северсталь» Трубачев провел 14 сезонов.

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