Нападающий Трубачев продлил контракт с «Северсталью»

«Северсталь» продлила контракт с нападающим Юрием Трубачевым на один год.
36-летний хоккеист является воспитанником череповецкого хоккея. За «Северсталь» Трубачев провел 14 сезонов.
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