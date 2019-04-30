Свечников провел тренировку в увеличенном визоре

Ранее российский нападающий тренировался в защитной маске.
Отмечается, что Свечников тренировался в звене с Патриком Брауном и Кларком Бишопом.
Напомним, что 19-летний форвард «Каролины» получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным и пропустил четвертую, пятую и шестую встречи первого раунда плей-офф, а так же не вышел в первых двух играхнх серии с «Айлендерс».
Свечников набрал 37 (20+17) очков в 82 встречах завершившегося регулярного чемпионата НХЛ и 3 (2+1) балла в первых трех поединках плей-офф.
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