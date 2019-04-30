Крэйг Беруби: «Сент-Луис» играет на выезде агрессивно, и это приносит результат - Советский спорт
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30 апреля 2019 19:01Хоккей

Крэйг Беруби: «Сент-Луис» играет на выезде агрессивно, и это приносит результат

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби прокомментировал гостевую победу в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Далласом» (4:3).

- Почему мы никому не проигрываем в гостях? Я не знаю, это не объяснить. Но мы весь сезон хорошо выступали на выезде. Показывали просто фантастическую статистику. У нас есть уверенность в себе, мы играем на выезде агрессивно, и это приносит результат, - приводит слова Беруби официальный сайт УЕФА.

Добавим, что после этой победы «Сент-Луис» повел в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 1 мая также в Далласе.

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