«Ак Барс» объявил об уходе восьми игроков - Советский спорт
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30 апреля 2019 19:16Хоккей

«Ак Барс» объявил об уходе восьми игроков

«Ак Барс» покинули восемь хоккеистов, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Команду покидают вратарь Александр Шарыченков, защитники Пол Постма, Рафаэль Батыршин, Андрей Марков, нападающие Антон Ландер, Роб Клинкхаммер, Алексей Потапов и Федор Малыхин.

«Клуб благодарит хоккеистов, внесших вклад в завоевание Кубка Гагарина в прошлом сезоне, и желает всем удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за самоотверженную игру в составе команды и яркие эмоции, подаренные всем болельщикам «Ак Барса»!», - говорится в сообщении пресс-службы «Ак Барса».

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил «Авангарду» со счетом 0-4. Позже о своем уходе с поста главного тренера команды заявил Зинэтула Билялетдинов.

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