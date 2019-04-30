«Ак Барс» объявил об уходе восьми игроков

Команду покидают вратарь Александр Шарыченков, защитники Пол Постма, Рафаэль Батыршин, Андрей Марков, нападающие Антон Ландер, Роб Клинкхаммер, Алексей Потапов и Федор Малыхин.
«Клуб благодарит хоккеистов, внесших вклад в завоевание Кубка Гагарина в прошлом сезоне, и желает всем удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за самоотверженную игру в составе команды и яркие эмоции, подаренные всем болельщикам «Ак Барса»!», - говорится в сообщении пресс-службы «Ак Барса».
Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил «Авангарду» со счетом 0-4. Позже о своем уходе с поста главного тренера команды заявил Зинэтула Билялетдинов.
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