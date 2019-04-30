Джон Торторелла: Считаю, что по сумме всех параметров Панарин входит в тройку сильнейших игроков НХЛ - Советский спорт
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30 апреля 2019 19:48Хоккей

Джон Торторелла: Считаю, что по сумме всех параметров Панарин входит в тройку сильнейших игроков НХЛ

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла оценил игру российского нападающего «Блю Джекетс» Артемия Панарина в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

- Все хорошее, что о нем говорят, правда. Я считаю, что он входит в тройку сильнейших игроков НХЛ по сумме всех параметров, - приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Панарин набирал очки во всех шести кубковых играх «Коламбуса» в этом сезоне. Сейчас на его счету девять (4+5) баллов.

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