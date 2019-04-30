Джон Торторелла: Считаю, что по сумме всех параметров Панарин входит в тройку сильнейших игроков НХЛ Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла оценил игру российского нападающего «Блю Джекетс» Артемия Панарина в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

- Все хорошее, что о нем говорят, правда. Я считаю, что он входит в тройку сильнейших игроков НХЛ по сумме всех параметров, - приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Панарин набирал очки во всех шести кубковых играх «Коламбуса» в этом сезоне. Сейчас на его счету девять (4+5) баллов.