Джон Торторелла: Считаю, что по сумме всех параметров Панарин входит в тройку сильнейших игроков НХЛ

- Все хорошее, что о нем говорят, правда. Я считаю, что он входит в тройку сильнейших игроков НХЛ по сумме всех параметров, - приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.
Добавим, что Панарин набирал очки во всех шести кубковых играх «Коламбуса» в этом сезоне. Сейчас на его счету девять (4+5) баллов.
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