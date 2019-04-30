Кемппайнен покидает «Салават Юлаев»

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, форвард завершил выступление за команду по истечению контракта.
«Мы благодарим Йоонаса за профессионализм и характер, и желаем дальнейших успехов в карьере», - говорится в сообщении пресс-службы «Салавата Юлаева», опубликованном в официальном Twitter клуба.
Добавим, что Кемппайнен выступал за «Салават Юлаев» с 2017 года. В завершившемся сезоне финский нападающий набрал 33 (17+16) очков в 59 матчах регулярного чемпионата.
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