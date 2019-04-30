Илья Ковальчук: Быть капитаном такой сборной России – большая ответственность Форвард сборной России Илья Ковальчук заявил, что считает особенно большой ответственностью назначение капитаном национальной команды.

- Эмоции от назначения капитаном простые – это огромная ответственность. Это всегда так, но быть капитаном именно такой команды, которая у нас сейчас собирается – это особенно большая честь и большая ответственность, - приводит слова Ковальчука «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Ковальчук будет капитаном россиян на чешском этапе Евротура, его ассистентами станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.