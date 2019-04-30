«Ак Барс» анонсировал назначение нового тренера, показав его приезд - Советский спорт
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30 апреля 2019 22:45Хоккей

«Ак Барс» анонсировал назначение нового тренера, показав его приезд

«Ак Барс» анонсировал назначение нового главного тренера.

Клуб выложил видео приезда специалиста, а также его прогулки по базе казанской команды, при этом скрыв лицо.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил «Авангарду» со счетом 0-4. Позже о своем уходе с поста главного тренера команды заявил Зинэтула Билялетдинов, который работал с «Ак Барсом» с 2014 года, а также с 2004 по 2011 годы.

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