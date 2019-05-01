«Коламбус» обыграл «Бостон» благодаря 34 сэйвам Бобровского

Хоккейные болельщики если и улетят на чемпионат мира, то рискуют не вернуться Как относиться к слухам о банкротстве лоукостера

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

От Попова до Карпина. Как «Спартак» возвращает своих бывших тренеров В связи с новой волной призывов вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера красно-белых, мы вспомнили предыдущие подобные случаи в истории столичного клуба.

Кто из выскочек поедет в Мадрид? «Тоттенхэм» примет «Аякс» «Советский спорт» о первом полуфинале «Лиги чемпионов».

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это было Сегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМ Сборная России в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам. Хотя могла рассчитывать на победу.

Не удержали. Швеция - чемпион мира Все события финала юниорского чемпионата мира

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в Киргизии Чемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Евгений Кафельников: Большинство игроков «Спартака» - за возвращение Карреры Знаменитый теннисист, олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «Советскому спорту» свой призыв к совладельцу «Спартака» Вагиту Алекперову.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.