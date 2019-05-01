«Коламбус» обыграл «Бостон» благодаря 34 сэйвам Бобровского - Советский спорт
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01 мая 2019 06:26ХоккейСпирин Дмитрий

«Коламбус» обыграл «Бостон» благодаря 34 сэйвам Бобровского

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ.

Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Бун Дженнер и Мэтт Дюшен. За проигравших шайбу забросил Джейк Дебраск.

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 34 броска из 35. Нападающий Артемий Панарин отыграл 19:46 и нанес 4 броска по воротам, заработав показатель полезности «-1».

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Коламбуса». Четвертый матч также состоится на площадке «Блю Джекетс».

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