Хет-трик Кутюра помог «Сан-Хосе» обыграть «Колорадо» и повести в серии - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 мая 2019 08:17ХоккейСпирин Дмитрий

Хет-трик Кутюра помог «Сан-Хосе» обыграть «Колорадо» и повести в серии

«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ.

Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Хет-трик в составе победителей оформил Логан Кутюр. На счету Тимо Майера гол и две результативные передачи. В составе «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон и Мэттью Ньето.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «акул». Четвертый матч также пройдет на площадке «Колорадо».

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