Хет-трик Кутюра помог «Сан-Хосе» обыграть «Колорадо» и повести в серии

Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
Хет-трик в составе победителей оформил Логан Кутюр. На счету Тимо Майера гол и две результативные передачи. В составе «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон и Мэттью Ньето.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «акул». Четвертый матч также пройдет на площадке «Колорадо».
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