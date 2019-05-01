Хет-трик Кутюра помог «Сан-Хосе» обыграть «Колорадо» и повести в серии «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ.

Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Хет-трик в составе победителей оформил Логан Кутюр. На счету Тимо Майера гол и две результативные передачи. В составе «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон и Мэттью Ньето.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «акул». Четвертый матч также пройдет на площадке «Колорадо».