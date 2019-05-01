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01 мая 2019 08:20ХоккейСпирин Дмитрий

Дацюк попрощался со СКА

Павел Дацюк обратился к руководству, сотрудникам и болельщикам СКА, за который выступал с 2016 года

Форвард подчеркнул, что его карьера в Петербурге подошла к концу, и это были «запоминающиеся годы».

«Дорогие друзья! Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы.

Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал — все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее. Подобная система выстраивалась ни один год, и в этом огромная заслуга руководства клуба.

Спасибо всем тренерам, с которыми я успел поработать в СКА, Спасибо всем моим партнерам, мы вместе прошли через многое.

И, конечно же, огромное спасибо всем болельщикам СКА, которые всегда до отказа заполняли Ледовый дворец и были с командой на всех без исключения выездных матчах. Мы играем для вас. До встречи, Петербург!» — написал Дацюк в инстаграме.

В составе питерцев 40-летний Дацюк стал обладателем Кубка Гагарина в 2017 году.

Ожидается, что Павел Дацюк может подписать контракт с «Автомобилистом».

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