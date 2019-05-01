«Питтсбург» готов рассмотреть возможность обмена Малкина - Советский спорт
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01 мая 2019 09:18ХоккейСпирин Дмитрий

«Питтсбург» готов рассмотреть возможность обмена Малкина

Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман полагает, что «Питтсбург Пингвинз» может рассмотреть вероятность обмена российского нападающего Евгения Малкина.

«Питтсбург» не будет затевать перестройку, пока есть Сидни Кросби. Но неудачи и поражения болезненно воспринимаются в этом уголке Пенсильвании, поэтому команда нуждается в обновлении. Обмен Малкина выглядит слухами, но некоторые другие клубы считают, что в этом что-то есть. По крайней мере, «пингвины» обозначают, что идея осуществима.

Генменеджер Джим Рутерфорд отказался от комментариев, но сделал несколько намеков в интервью на прошлой неделе. У Малкина есть пункт о невозможности обмена, но дело в том, что он может передумать, у него есть на это время.

Если он согласится, то куда может перейти? Список короткий. Возможно, «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Флорида». Большим препятствием для сделки будет и один из совладельцев «Питтсбурга» Марио Лемье, который против этой идеи. Чтобы «пингвины» смогли все это провернуть, компенсация должна быть достаточно хорошей», — отметил Фридман в своей статье.

В сезоне-2018/19 Малкин набрал 72 (21+51) очка в 68 матчах регулярного чемпионата и 3 (1+2) очка в 4 встречах плей-офф.

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