«Питтсбург» готов рассмотреть возможность обмена Малкина

«Питтсбург» не будет затевать перестройку, пока есть Сидни Кросби. Но неудачи и поражения болезненно воспринимаются в этом уголке Пенсильвании, поэтому команда нуждается в обновлении. Обмен Малкина выглядит слухами, но некоторые другие клубы считают, что в этом что-то есть. По крайней мере, «пингвины» обозначают, что идея осуществима.
Генменеджер Джим Рутерфорд отказался от комментариев, но сделал несколько намеков в интервью на прошлой неделе. У Малкина есть пункт о невозможности обмена, но дело в том, что он может передумать, у него есть на это время.
Если он согласится, то куда может перейти? Список короткий. Возможно, «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Флорида». Большим препятствием для сделки будет и один из совладельцев «Питтсбурга» Марио Лемье, который против этой идеи. Чтобы «пингвины» смогли все это провернуть, компенсация должна быть достаточно хорошей», — отметил Фридман в своей статье.
В сезоне-2018/19 Малкин набрал 72 (21+51) очка в 68 матчах регулярного чемпионата и 3 (1+2) очка в 4 встречах плей-офф.
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