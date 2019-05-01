«Автомобилист» покинул Да Коста и еще 10 игроков - Советский спорт
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01 мая 2019 09:22ХоккейСпирин Дмитрий

«Автомобилист» покинул Да Коста и еще 10 игроков

«Автомобилист» на официальном сайте объявил об уходе из клуба игроков, чьи контракты с клубом истекли.

Команду покинули 11 хоккеистов: вратарь Владимир Сохатский, защитники Кирилл Лямин, Станислав Егоршев, Георгий Мишарин, Кирилл Кольцов, нападающие Стефан Да Коста, Франсис Паре, Илья Крикунов, Евгений Грачёв, Денис Казионов, Евгений Чесалин и тренер вратарей Альберт Ширгазиев.

В тренерский штаб «Автомобилиста» включены Андрей Соколов и Константин Власов, который будет работать с вратарями. Тренерский штаб на будущий сезон сформирован окончательно: главный тренер Андрей Мартемьянов, ассистенты Константин Шафранов, Андрей Соколов, Евгений Шалдыбин, тренер вратарей Константин Власов.

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