«Автомобилист» покинул Да Коста и еще 10 игроков

Команду покинули 11 хоккеистов: вратарь Владимир Сохатский, защитники Кирилл Лямин, Станислав Егоршев, Георгий Мишарин, Кирилл Кольцов, нападающие Стефан Да Коста, Франсис Паре, Илья Крикунов, Евгений Грачёв, Денис Казионов, Евгений Чесалин и тренер вратарей Альберт Ширгазиев.
В тренерский штаб «Автомобилиста» включены Андрей Соколов и Константин Власов, который будет работать с вратарями. Тренерский штаб на будущий сезон сформирован окончательно: главный тренер Андрей Мартемьянов, ассистенты Константин Шафранов, Андрей Соколов, Евгений Шалдыбин, тренер вратарей Константин Власов.
Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет!Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции.
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