«Авангард» сделал квалификационные предложения Михееву, Беку и Налимову Омский «Авангард» сделал квалификационные предложения трем игрокам: вратарю Ивану Налимову (на два сезона), нападающим Илье Михееву (на два сезона), нападающему Тэйлору Беку (на один сезон).

Эти три игрока были единственными представителями клуба в списке ограниченно свободных агентов, представленном КХЛ в день открытия трансферного рынка.

Также стало известно, что двусторонние контракты с клубом продлили: нападающие Александр Яремчук (на два сезона), Матвей Заседа (на два сезона), Антон Ковалев (на один сезон), защитник Данил Щекин (на один сезон).