«Авангард» сделал квалификационные предложения Михееву, Беку и Налимову - Советский спорт
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01 мая 2019 10:15ХоккейСпирин Дмитрий

«Авангард» сделал квалификационные предложения Михееву, Беку и Налимову

Омский «Авангард» сделал квалификационные предложения трем игрокам: вратарю Ивану Налимову (на два сезона), нападающим Илье Михееву (на два сезона), нападающему Тэйлору Беку (на один сезон).

Эти три игрока были единственными представителями клуба в списке ограниченно свободных агентов, представленном КХЛ в день открытия трансферного рынка.

Также стало известно, что двусторонние контракты с клубом продлили: нападающие Александр Яремчук (на два сезона), Матвей Заседа (на два сезона), Антон Ковалев (на один сезон), защитник Данил Щекин (на один сезон).

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