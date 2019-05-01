«Авангард» сделал квалификационные предложения Михееву, Беку и Налимову

Эти три игрока были единственными представителями клуба в списке ограниченно свободных агентов, представленном КХЛ в день открытия трансферного рынка.
Также стало известно, что двусторонние контракты с клубом продлили: нападающие Александр Яремчук (на два сезона), Матвей Заседа (на два сезона), Антон Ковалев (на один сезон), защитник Данил Щекин (на один сезон).
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