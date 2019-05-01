Квартальнов возглавил «Ак Барс» - Советский спорт
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01 мая 2019 11:09ХоккейСпирин Дмитрий

Квартальнов возглавил «Ак Барс»

«Ак Барс» объявил о назначении Дмитрия Квартальнова новым главным тренером команды.

Соглашение с 53-летним специалистом будет заключено по схеме «1+1» – на один сезон с возможностью продления еще на один.

Помощниками Квартальнова в тренерском штабе станут Павел Зубов, Игорь Горбенко, тренеры вратарей Ари Мойсанен и Сергей Абрамов и тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш.

Напомним, что ранее с поста главного тренера «Ак Барса» ушел Зинэтула Билялетдинов.

Квартальнов ранее работал с «Северсталью», «Сибирью», ЦСКА и «Локомотивом».

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