Квартальнов возглавил «Ак Барс»

Соглашение с 53-летним специалистом будет заключено по схеме «1+1» – на один сезон с возможностью продления еще на один.
Помощниками Квартальнова в тренерском штабе станут Павел Зубов, Игорь Горбенко, тренеры вратарей Ари Мойсанен и Сергей Абрамов и тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш.
Напомним, что ранее с поста главного тренера «Ак Барса» ушел Зинэтула Билялетдинов.
Квартальнов ранее работал с «Северсталью», «Сибирью», ЦСКА и «Локомотивом».
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