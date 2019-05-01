«Металлург» заключил контракт с Козуном

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«Тоттенхэм» - «Аякс» - 0:1. Голландская сенсация продолжается. Онлайн Следи за матчем вместе с «Советским спортом».

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

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«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.

Евгений Кафельников: Большинство игроков «Спартака» - за возвращение Карреры Знаменитый теннисист, олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «Советскому спорту» свой призыв к совладельцу «Спартака» Вагиту Алекперову.

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Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

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