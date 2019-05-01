«Металлург» заключил контракт с Козуном - Советский спорт
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01 мая 2019 11:40ХоккейСпирин Дмитрий

«Металлург» заключил контракт с Козуном

Нападающий Брэндон Козун стал игроком магнитогорского «Металлурга».

29-летний форвард заключил с магнитогорским клубом контракт, рассчитанный на один сезон.

Сезон-2018/19 американо-канадский хоккеист провел в ярославском «Локомотиве», где набрал 41 (19+22) очко в 52 играх регулярного чемпионата и 6 (1+5) — в 9 играх плей-офф.

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