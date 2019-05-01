Кемппайнен сменил «Салават» на СКА (фото) - Советский спорт
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01 мая 2019 13:56ХоккейКоноплев Александр

Кемппайнен сменил «Салават» на СКА (фото)

Финский форвард Йоонас Кемппайнен перешел в СКА.

Пресс-служба петербургского СКА сообщила о переходе в клуб 31-летнего центрфорварда Йоонаса Кемппайнена.

С 2017 года хоккеист выступал за «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 он набрал 33 (17+16) очков по системе «гол+пас» в 59 матчах регулярного чемпионата, а в минувшем плей-офф КХЛ финн отметился пятью победными шайбами. Также в его карьере были выступления за новосибирскую «Сибирь» и клуб НХЛ «Бостон».

Кемппайнен — бронзовый призер чемпионата КХЛ и двукратный чемпион Финляндии.

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