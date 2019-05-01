«Ак Барс» отдал Секача в ЦСКА и получил права на Ожиганова «Ак Барс» и ЦСКА совершили обмен.

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач перешел в ЦСКА в рамках обмена между клубами. Взамен казанцы получили права на защитника «Торонто» Игоря Ожиганова.

Генеменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов поблагодарил Секача за годы в клубе и подчеркнул, что Ожиганов может стать игроком казанцев летом 2019 года.

– Мы с благодарностью и уважением относимся к Секачу и высоко ценим его игру в Казани и большой вклад в завоевание Кубка Гагарина в прошлом сезоне. В ходе переговоров о новом контракте мы не смогли найти решение, которое бы устроило все стороны. Иржи выразил желание продолжить карьеру в Москве, «Ак Барс» же должен учитывать условия скорого введения потолка зарплат КХЛ. Посоветовавшись с главным тренером команды, мы пришли к варианту, который удовлетворяет интересы и нашего клуба, и ЦСКА. «Ак Барс» получает права на защитника высокого уровня, у которого уже 30 июня заканчивается контракт в НХЛ, - приводит слова Якубова официальный сайт «Ак Барса».

Секач в минувшем сезоне провел за казанцев 64 матча, в которых набрал 48 (24+24) очков. На счету Ожиганова семь (3+4) баллов за результативность в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ.