Рижское «Динамо» продлило Дарзиньша и подписало американского защитника (фото)

Форвард рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш продлил контракт с клубом. Новое соглашение 34-летнего нападающего сборной Латвии рассчитано на один год, сообщает официальный твиттер «львов».
В завершившемся сезоне капитан «Динамо» повторил свой личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 44 (18+26) очка в 62 матчах при показателе полезности «+2» и 32 минутах штрафа.
Также клуб объявил о переходе защитника Бена Маршалла, который в минувшем сезоне выступал в Словакии за «Банску Бистрицу». В 55 матчах регулярного чемпионата 26-летний американец набрал 46 (12+34) очков при показателе полезности «+12» и 28 минутах штрафа. В 11 матчах плей-офф у него 6 (1+5) очков в 11 играх, показатель полезности «+3» и 10 минут штрафа.
В Северной Америке он выступал в AHL и ECHL. В 2010 году его выбрал «Детройт» в седьмом раунде драфта под общим 201-м номером.
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