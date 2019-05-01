Стал известен состав сборной России на матч со Швецией - Советский спорт
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01 мая 2019 15:36ХоккейЛипкин Антон

Стал известен состав сборной России на матч со Швецией

Сборная России стартует на «Чешских хоккейных играх».

Главный тренер сборной России Илья Воробьев определился с составом команды на первый матч заключительного этапа Еврохоккейтура «Чешские хоккейные игры» со Швецией, сообщает официальный сайт ФХР.

Сборная России:

вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев;
1-я пятерка: Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Никита Гусев – Евгений Малкин – Никита Кучеров;
2-я пятерка: Динар Хафизуллин – Артем Зуб, Михаил Григоренко – Артем Анисимов – Кирилл Капризов;
3-я пятерка: Богдан Киселевич – Александр Елесин, Александр Барабанов – Александр Кадейкин – Евгений Дадонов;
4-я пятерка: Артем Блажиевский, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников, Илья Михеев.

Напомним, вынесенный матч Швеция – Россия пройдет в Стокгольме. Начало – 16:00 (мск).

Также на турнире сборная России сыграет с Финляндией (4 мая) и Чехией (5 мая) в Брно.

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