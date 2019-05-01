«Барыс» продлил контракты с Маклюковым и Шевченко (фото) Соглашения с игроками рассчитаны на два года.

«Барыс» объявил о продлении контрактов с защитником Алексеем Маклюковым и форвардом Дмитрием Шевченко, сообщает официальный сайт клуба. Оба игрока подписали двусторонние контракты сроком на два года.

✒️📄Хоккейный клуб «Барыс» рад сообщить о продлении контрактов с молодыми казахстанскими игроками Дмитрием Шевченко и Алексеем Маклюковым. Новые двусторонние соглашения рассчитаны на 2 года - до 30 апреля 2021 года.https://t.co/GCWLSr0bqh pic.twitter.com/L9m5G4dxkr — ХК Барыс (@AstanaBarys) May 1, 2019

25-летний Маклюков сыграл в минувшем сезоне в 61 матче регулярного чемпионата и набрал 15 (3+12) очков при показателе полезности «+20» и 16 минутах штрафа. В плей-офф на его счету одна результативная передача в 12 играх, показатель полезности «+2» и две минуты штрафа.

23-летний Шевченко принял участие во всех матчах команды в сезоне. В регулярном чемпионате у него 13 (7+6) очков, в плей-офф один гол и две результативные передачи.

Отметим, что оба игрока приняли гражданство Казахстана и выступают за национальную команду в дивизионе IA чемпионата мира.