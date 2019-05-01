«Барыс» продлил контракты с Маклюковым и Шевченко (фото)

«Барыс» объявил о продлении контрактов с защитником Алексеем Маклюковым и форвардом Дмитрием Шевченко, сообщает официальный сайт клуба. Оба игрока подписали двусторонние контракты сроком на два года.
25-летний Маклюков сыграл в минувшем сезоне в 61 матче регулярного чемпионата и набрал 15 (3+12) очков при показателе полезности «+20» и 16 минутах штрафа. В плей-офф на его счету одна результативная передача в 12 играх, показатель полезности «+2» и две минуты штрафа.
23-летний Шевченко принял участие во всех матчах команды в сезоне. В регулярном чемпионате у него 13 (7+6) очков, в плей-офф один гол и две результативные передачи.
Отметим, что оба игрока приняли гражданство Казахстана и выступают за национальную команду в дивизионе IA чемпионата мира.
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