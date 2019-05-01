Коршков подписал контракт новичка с «Торонто» - Советский спорт
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01 мая 2019 17:04ХоккейКоноплев Александр

Коршков подписал контракт новичка с «Торонто»

Официальный сайт «Торонто» сообщил о подписании контракта новичка с Егором Коршковым.

22-летний россиянин заключил двухлетнее соглашение, которое начнет действовать со следующего сезона. В ближайшее время хоккеист прибудет в расположение «Торонто Марлис» — фарм-клуба «Торонто Мэйпл Лифс», чтобы сыграть в плей-офф АХЛ — Кубке Колдера.

Коршков — воспитанник новосибирского хоккея. В 2016 году он был задрафтован во втором раунде НХЛ под общим 31-м номером. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 19 матчей за ярославский «Локомотив», в которых набрал пять (3+2) очков. В плей-офф на его счету три голевых передачи в девяти играх.

В 2016 году Коршков стал серебряным медалистом юниорского чемпионата мира по хоккею.

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