Билялов остается в рижском «Динамо» Голкипер подписал однолетний контракт.

Голкипер рижского «Динамо» Тимур Билялов продолжит карьеру в клубе, сообщает пресс-служба КХЛ.

Тимур Билялов заключил однолетний двусторонний контракт с @hcDINAMORIGA — KHL Media Team (@khlmediateam) May 1, 2019

24-летний российский вратарь подписал со «львами» новый двусторонний контракт, рассчитанный на один сезон.

Билялов перешел в «Динамо» в июле прошлого года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей, в которых одержал 15 побед и отразил 93,0 процента бросков при коэффициенте надежности 2,18 гола за игру.

Ранее воспитанник «Ак Барса» играл в КХЛ за родной клуб и «Югру». Всего на его счету 19 побед в 50 матчах в лиге, 93,0 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,17 гола за игру.

В среду «Динамо» также объявило о продлении контракта с капитаном команды Лаурисом Дарзиньшем и подписании двух новичков – форварда Якоба Берглунда и защитника Бена Маршалла.