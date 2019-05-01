Билялов остается в рижском «Динамо»

Голкипер рижского «Динамо» Тимур Билялов продолжит карьеру в клубе, сообщает пресс-служба КХЛ.
24-летний российский вратарь подписал со «львами» новый двусторонний контракт, рассчитанный на один сезон.
Билялов перешел в «Динамо» в июле прошлого года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей, в которых одержал 15 побед и отразил 93,0 процента бросков при коэффициенте надежности 2,18 гола за игру.
Ранее воспитанник «Ак Барса» играл в КХЛ за родной клуб и «Югру». Всего на его счету 19 побед в 50 матчах в лиге, 93,0 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,17 гола за игру.
В среду «Динамо» также объявило о продлении контракта с капитаном команды Лаурисом Дарзиньшем и подписании двух новичков – форварда Якоба Берглунда и защитника Бена Маршалла.
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