Владимир Малахов: Ковальчук способен доказать, что на нем рано поставили крест

- У меня к нему нет вопросов. Да, попал не в свою тарелку, не срослось с тренером, но ведь от этого он не перестал быть тем Ковальчуком, которого мы все знаем. Илья способен доказать на грядущем ЧМ, что на нем рано поставили крест, - приводит слова Малахова «RT на русском».
Добавим, что по итогам регулярного чемпионата НХЛ Ковальчук записал на свой счет 34 (16+18) очка в 64 матчах и при показателе полезности «-25».
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