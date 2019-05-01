Владимир Малахов: Ковальчук способен доказать, что на нем рано поставили крест - Советский спорт
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01 мая 2019 18:49Хоккей

Владимир Малахов: Ковальчук способен доказать, что на нем рано поставили крест

Менеджер селекционной службы ФХР Владимир Малахов поделился мнением о вызове в состав сборной России форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука.

- У меня к нему нет вопросов. Да, попал не в свою тарелку, не срослось с тренером, но ведь от этого он не перестал быть тем Ковальчуком, которого мы все знаем. Илья способен доказать на грядущем ЧМ, что на нем рано поставили крест, - приводит слова Малахова «RT на русском».

Добавим, что по итогам регулярного чемпионата НХЛ Ковальчук записал на свой счет 34 (16+18) очка в 64 матчах и при показателе полезности «-25».

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