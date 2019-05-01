Дэн Мильштейн: Если Дацюк решит продолжить карьеру в НХЛ, то это будет только «Детройт» Дэн Мильштейн, агент форварда Павла Дацюка, рассказал о выборе будущего клуба для хоккеиста.

- Мы с ним встретимся в ближайшие дни. Нам надо обсудить много моментов и решить, чего Павел хочет. Для такого хоккеиста как Павел проблем с поиском нового клуба нет. Пока ничего не известно.

Если Павел Дацюк решит продолжить карьеру в НХЛ, то это будет только «Детройт». Если бы Павел рассматривал бы другие команды НХЛ, то я не сомневаюсь, что у него был бы большой выбор, - передает слова агента телеканал «360».

Ранее Дацюк сообщил, что принял решение завершить выступление за СКА.