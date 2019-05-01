Евгений Малкин: Ко всем разговорам про обмен из «Питтсбурга» отношусь спокойно - Советский спорт
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01 мая 2019 19:17Хоккей

Евгений Малкин: Ко всем разговорам про обмен из «Питтсбурга» отношусь спокойно

Форвард сборной России Евгений Малкин поделился мнением о возможном обмене из «Питтсбурга».

- Ко всем этим разговорам про обмен из «Питтсбурга» отношусь спокойно, всякое бывает. Сейчас я приехал в сборную, и надо играть за свою страну. Я буду доказывать, все от меня зависит. Сам провалил сезон и сам буду выбираться из этой ямы. Критика бывает обоснованной, наверное, это тот случай, - приводит слова Малкина «РИА Новости».

Напомним, что ранее сборная России в вынесенном матче чешского этапа Евротура уступила команде Швеции со счетом 4:6.

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